Aa hooldekodu sai õiguskantslerilt noomida

"Muidugi see meile ei meeldi ning me korjame alkohoolsed joogid kodukorrale viidates ära, aga me ei saa ju inimeste liikumist piirata. Kui inimene on rahulik ja peab korda, siis pigistame silmagi kinni, aga me ei saa ohtu panna teisi kliente ega oma töötajaid, kui inimene muutub agressiivseks ning ähvardab töötajad ja nende pereliikmed ära kägistada," ütles Lainjärv.

Vahepeal oli selliseid probleemseid inimesi Aas kuus. Kaks nendest käisid pärast viimast hoiatust viinaravil ja said abi. Ülejäänud on ära saadetud. "Aga probleem jääb: need inimesed, kelle meie ära saadame, jäävad tänavale või käivad mööda hooldekodusid. Erihooldekodudes kohtasid napib ning alkoholisõltuvusega inimestele meil eraldi hooldekodu pole," tõdes ta.

"Loomulikult me tahaksime, et meie kliendid oleksid kõik rahulikud memmekesed, kes voodiserval sokki koovad, reaalsus on aga teine: hooldekodu on läbilõige ühiskonnast ja seal on igasuguseid inimesi."

Praegu on olukord majas rahulik ning probleemseid inimesi pole. Eraldusruumi lammutamist alustas hooldekodu kohe, kui õiguskantsler käis. "Tegelikult olime seda alustanud juba varem," kinnitas Lainjärv. See ruum pole tema sõnul küll kasutuskõlblik − vaheseinad on seal maha lõhutud ning töö käib edasi −, aga tegelikult on selliseid mahajäetud ruume, sealhulgas vanu eriti ebainimlikke konge nende suures mõisakompleksis palju. Näiteks vana mõisamaja keldris. "Me ei jõua neid kõiki ümber ehitada, tõestamaks, et me neid ei kasuta," lisas ta.

Etteheiteid mitmeid

Õiguskantsleri kirja järgi on ebaseaduslikus eraldusruumis inimesed olnud 2017. ja 2018. aastal. Tavaliselt mõni tund, kuid on olnud ka juhtumeid, kui inimene on lukustatud eraldusruumi hommikul ning sealt välja lastud alles tööpäeva lõpus.

Vähemalt ühel puhul viidi kaks ägestunud inimest eraldusruumi samal ajal, seades ohtu mõlemad. Toona oli politsei nad majja tagasi toonud ja pannud sinna koos kainenema.

Hooldekodu kodukorras on kirjas, et elanike suhtes võib kasutada ohjeldusmeetmeid ja inimene kuni kolmeks tunniks luku taha panna. Korda tutvustatakse kõikidele hooldekodusse tulijatele.

Õiguskantsleri sõnul on inimeste ohjeldamine ebaseaduslik, sest MTÜ-l Vahtra Hooldemaja puudub tegevusluba ööpäevaringse erihooldusteenuse osutamiseks, kõik hooldekodu elanikud on üldhooldusteenusel: seega ei tohi hooldekodu elanikku tema nõusolekuta ruumi lukustada nii, et too ei saa sealt soovi korral lahkuda. Samuti ei ole lubatud inimest füüsiliselt ohjeldada.

"Hooldekodul tuleb eraldusruum kaotada − muutma peab ruumi sisustust ning kasutusotstarvet," seisab õiguskantsleri saadetud kirjas.

Lisaks ebaseaduslikule kinnisesse ruumi eraldamisele tuvastasid ametnikud ka teisi puudusi. "Kõiki inimesi ei pesta ja nende voodipesu ei vahetata piisavalt tihti, samuti ei tehta õigel ajal hooldustoiminguid. Mõned inimesed ütlesid, et mähkmevahetust tuleb vahel oodata kaua ning see põhjustab ebamugavust ja halba enesetunnet," kirjeldasid ametnikud.

"Tubades võis märgata tühjendamata siibreid, oli tunda ebameeldivat lõhna. Mõne inimese voodipesu oli määrdunud, mõnel aga puudus see üldse. Ühel inimesel puudus tekk, seda asendas lina," kirjeldasid ametnikud majas valitsevat olukorda. Lisaks kurtsid maja elanikud ametnikele, et töötajad on nendega kurjad ning nad ei saa piisavalt süüa.

"Me proovime igati teenuse kvaliteeti majas tõsta ja etteheidetega, et meil haiseb, pakutakse kehvasti süüa või meil on külm ja hooldajad pole sõbralikud, pole ma nõus," ütles Lainjärv, lisades, et õiguskantsleri büroo tugines paljuski klientide ütlustele, mille puhul tuleb vaadata ka seda, millise inimesega tegu ning kui adekvaatseks võib seda pidada.