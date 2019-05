Fööniksi ümbersünd: restoranist matusebürooks

Fööniksi saatus on olnud kirju. 2002. aastal ostis endise restorani ära OÜ Andliti ning selle juhataja Lilian Ilves jagas rekonstrueerimisplaane: hoones oli kavas avada nüüdisaegne toitlustusasutus. Katseid selleks ka tehti: 2005. aastal avati seal India restoran Asia House. Kuid kahjuks pidas see vastu vaid lühikest aega. Hiljem püüdis restorani kunagist kuulsust taaselustada üks kohalik firma, ent kriisi tõttu ei pidanud seegi kuigi kaua vastu. Ning teisi rentnikke nähtavasti ei leidunud.

"Kõige hädavajalikumaid töid hoones perioodiliselt siiski tehti, eriti pärast valla tungivat nõudmist," ütles Jõhvi vallavalitsuse järelevalveinspektor Margus Piirson. "Välja vahetati katus ja osa aknaid. Kuid töid tehti ainult väljaspool, sees ei muudetud midagi. Tänavu kavatses vallavalitsus omanikule ettekirjutuse teha, kuna hoone fassaad hakkas juba pudenema, sissepääsu kohal olev varikatus aga ohustas möödakäijaid. Ent Lilian Ilves tuli vallavalitsusse kohale ja näitas, et tal on remondiplaan olemas, seepärast me ettekirjutust tegema ei hakanud. Lubadust täidetakse ning fassaadi tehakse praegu korda."