Kohtla-Järve pakub kohtumajaks endist kooli

Endine gümnaasiumihoone aadressil Järveküla tee 39 on tühjalt seisnud juba viis aastat ning linn leiab, et kui riik otsustab ikkagi Jõhvi kohtumaja sulgeda, oleks see sobiv alternatiiv. "See maja on heas seisus, seal on küte sees. Ümberehitustega on võimalik kohandada see maja kohtuhoonele sobivaks," sõnas Kohtla-Järve linnapea Henri Kaselo. Ta lisas, et kui riik maksab praegu Jõhvi kohtumaja rendi eest aastas ligi pool miljonit eurot, siis Kohtla-Järve linnalt saaks endist koolimaja üürida kordades odavamalt.