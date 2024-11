Kohtla-Järve korruptsiooniasja on uuritud kaks aastat. Miks pole asi veel kohtus?

Kohtla-Järve linnavolikogu liikmetest on korruptsioonikahtlustusega uurimise all ligi kolmandik.

Kohtla-Järve korruptsiooniloo uurimine, kus kahtluse all on terve hulk endisi ja praegusi linnajuhte, sealhulgas umbes kolmandik volikogu liikmeid, on kestnud kaks aastat, kuid prokuratuuril pole selle käigu kohta avalikkusele midagi öelda.