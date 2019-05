Uus gümnaasium avab uksed 1. septembril ning selle direktor Hendrik Agur pole teinud saladust, et ei piirdu õpetajate otsingul Ida-Virumaaga.

Nii käivad läbirääkimised Neeme Kuningaga, kes viimati töötas Venemaal Krasnojarski riikliku ooperi- ja balletiteatri pealavastajana ja on teinud aastaid sama tööd rahvusooperis Estonia. Kuningal on ka pikaajaline õpetamise kogemus: ta on olnud ooperistuudio õppejõud Tallinnas, Göteborgis, Pekingis ja Helsingis.