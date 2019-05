Kohtla-Järve riigigümnaasiumi auditoorium saab unikaalse tekstiiliteose

Riigi Kinnisvara AS koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga viis läbi kunstikonkursi, et leida sobivaim tekstiilikunstiteos Kohtla-Järve riigigümnaasiumi auditooriumi esitlusalale.

Johannes Valdma on installatsioonikunstnik ja stsenograaf, kelle loomest saab välja tuua kaks erinevat suunda. Installatiivne, mis kasutab tihti jõulist leidmaterjali, millele vastandub lisatud heli ja valguse mängud ning performatiivne, milles leidub rohkem teatraalsust. Teose „Säsi“ kaasautor Allar Esko on arhitekt.

Žürii hinnangul on võidutöö „Säsi“ julge, ruumilisust taotlev, valgusele ja varjule pühendatud tekstiilikunstiteos. Installatsioon on oma mastaapsuses täis avastamisrõõmu, mõjudes kui vertikaalne maastik, mis on mõeldud püüdma valgust.