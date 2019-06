Kiviõli kütmise pärast võib rebimiseks minna

Kiviõli linna kütab AS Kiviõli Soojus, mis on sada protsenti linnale kuuluv ettevõte. Püssis on soojustootmine juba üle kümne aasta olnud Adveni käes. Püssi katlamaja rekonstrueerimise läbirääkimistel ettevõtte ja valla vahel tekkis aga kahepoolne huvi anda ka Kiviõli kütmine erakätesse.

Kahepoolne huvi

Adven Eesti turundus- ja kommunikatsioonijuht Maret Martsepp kinnitas, et nende ettevõttel on olemas huvi Kiviõli kütta. "Küsimus on, kas Lüganuse valla majandus- ja arenduskomisjon võtab vastu otsuse alustada erastamise protsessi. Kui nii peaks minema, siis Adven on valmis selles hankes osalema," ütles ta.

Juhul kui hange korraldatakse, jääb Kiviõlis kõik sisuliselt samaks: soojuse tootmiseks kasutatakse nii palju kui võimalik tehase jääksoojust. "Analüüsime alati eri variandid läbi, et leida kliendile kõige kulutõhusam ja konkurentsivõimelisem lahendus. Praegusel juhul on Kiviõli Keemiatööstuse jääksoojuse kasutamine kõige soodsam ja optimaalne variant," ütles Martsepp.

Püssi kõrge soojuse hind on probleemiks ja siin on võimalus seda lahendada. Andrea Eiche

Kõige suuremad võitjad Kiviõli soojusmajanduse üleminemisel Advenile oleksid aga kliendid Püssis. Kuna Püssis on probleemiks kõrge hind, mis tuleneb just klientide vähesusest, siis on Adven valmis kaks piirkonda üheks arvestama ja see aitaks langetada soojuse hinda Püssis. Martsepa sõnul langeks hind Püssis oluliselt.

See on ka põhjus, miks vallavalitsus seda ideed kaalumisväärseks peab ning on valmis selle volikogule otsustamiseks andma. "Püssi kõrge soojuse hind on probleemiks ja see on võimalus seda lahendada," tõdes Lüganuse vallavanem Andrea Eiche.

Valmis investeerima

Eiche sõnul on selge, et kõige mõistlikum on kasutada tehasest tulevat jääksoojust seni, kuni see on võimalik. "Aga me peame olema valmis ka selleks, et olukord muutub," ütles ta. Aastaid tagasi tehtud uuring näitas, et sarnaselt Püssiga võiks hinna reguleerimisel olla abiks biomassil töötav katel. Selle rajamine maksaks aga 2 miljonit eurot.

Martsepa sõnul oleneb biomassil töötava katla ehitamine paljuski võimaliku jääksoojuse kasutamise kogusest. "Adven tegutseb arengukavas planeeritu kohaselt ning on omalt poolt välja pakkunud eri lahendusmudeleid, kuidas süsteem võiks toimida. Kõik protsessid võtavad aega. Praegu ei ole veel teada, milline on lõplik lahendus. See selgub pärast hankeid," ütles Martsepp.