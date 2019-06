Alutaguse on Ida-Virumaa kõige kaitstum vald

Ida-Virumaa tervikuna jääb looduskaitse all oleva pinna osakaalult (natuke üle viiendiku maakonna pindalast) Eesti maakondade seas viiendale kohale. Alutaguse ja ka Lüganuse vallas on kaitsealuse maa protsent küll üle Eesti keskmise, ent linnad tõmbavad maakonna keskmise alla. Kohtla-Järvel nimelt pole üldse kaitstavat pinda (ainuke selline omavalitsus terve Eesti peale), Narvas ja Sillamäel natuke on, aga õige vähe.