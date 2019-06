Jõhvis mälestas juuniküüditamist mõnikümmend inimest

Kahest suuremast küüditamislainest, mis 1940. aastatel Eestit tabasid, on palju aastaid mööda läinud. Samas on aga nooremaid, kes ajaloo ja minevikutraagika vastu huvi tunnevad, vähe. "Kas mäletate, kuidas täna kolmkümmend aastat tagasi saime siinsamas esimest korda avalikult seda traagilist päeva mälestada? Siis oli terve Jõhvi vaksali esine tihedalt rahvast täis," meenutas Iisaku koguduse hingekarjane Avo Kiir mälestusteenistusel.

"Impeeriumid on alati olnud rahvaste ja rahvuse vastu ning on juba tuhandete aastate jooksul püüdnud represseerimistega inimestest halli massi teha," rääkis Avo Kiir. "Ja ka praegu näeme samasuguseid tuuli puhumas, et rahvusriike pole vaja. See on ohtlik suundumus."