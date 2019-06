Lastel on uute mänguväljakute üle hea meel, kuid ümberkaudsete majade elanikel on nende suhtes sageli vastakad tunded.

Hiljaaegu avati Kohtla-Järve Järve ja Ahtme linnaosas uued mänguväljakud ning linlased on üldiselt rahul, kuid päevakorrale on kerkinud probleem: inimesed on hakanud majade lähedal põõsastes oma loomulikke vajadusi rahuldama.