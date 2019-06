President Kaljulaid ametiühingujuhtidele: tuleb tunnistada, et põlevkivienergeetika aeg saab läbi

President Kersti Kaljulaid sõnas 1300 kaevuri ja energeetiku töökoha kadumisega tekkiva võimaliku julgeolekuohu kohta, et see võib tekkida, kui inimeste suhtes ei olda ausad ja nad pannakse mingi väikese toetuse peale ootama olukorra muutumist energiaturul. "Tuleb leida need üleminekumeetmed, et väljumine teistesse sektoritesse oleks võimalik ja kiire. Peame ka sellega arvestama, et Eesti Energia töökohad on imehea tootlusega ja seetõttu ka kõrge palgaga ja pakutavad töökohad piirkonnas on madalama palgaga. Ilmselt on vaja mingisuguseid üleminekumeetmeid, et sellega toime tulla, kuni tootlikkus tõuseb ka mujal. Kõige halvem, mis tõesti võiks viia suurte probleemideni, on tõesti see, kui me eitame seda, et tõenäoliselt on minevik ikkagi läbi," ütles ta.

President sõnas, et rääkis ametiühingujuhtidega ka sellest, et Eesti võtaks julguse kokku ja katsuks teha kliimapöörde esimesena. "Vaadates muid sektoreid ja vaadates kasvõi meie digipööret, siis esimesed võidavad ja tagumised maksavad. See on alati nii olnud," sõnas ta. "Ma arvan, et inimesel oleks võimalus millegi poole liikuda, et tal oleks mida oodata ja mille poole püüda, et tal oleks uhkus ka oma regiooni üle. Me rääkisime väga palju ka sellest. Me ei rääkinud ainult sellest, kuidas toita perekondi - ka see emotsionaalne aspekt on väga oluline, millega tulebki tegeleda. Kõige halvem variant on see, kui me ei muuda midagi, loodame, et minevik tuleb tagasi ja maksame hästi palju vahepeal selle eest, et hoida minevikku alles. Ideaalvariant võiks olla see, et me sooritame hästi kiiresti selle pöörde. Tõde on nagu ikka alati, kusagil vahepeal," ütles ta.