Telemaatika ja arukate süsteemide õpe avardab võimalusi

Asjade internet, küberfüüsikalised süsteemid ning pilve- ja tarkvaratehnoloogiad on toonud meie ellu täiesti uusi võimalusi alates iseliikuvatest sõidukitest kuni tarkade hoonete ja tehasteni. Ühtlasi on see tekitanud vajaduse täiesti uut laadi spetsialistide järele. Just sellise väljaõppe saavadki meie telemaatika ja arukate süsteemide õppesuuna tudengid.