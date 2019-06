Ossipenko ei välista, et võtab Jõhvi abivallavanema pärast tagandamist tööle

Ärimees Nikolai Ossipenko, kes on Jõhvi võimufraktsiooni Jõhvi − Meie Kodu sisuline juht, eitab vastuolusid abivallavanema Viktoria Tsventarnajaga ning ei välista, et juhul kui too abivallavanema ametist sel nädalal maha võetakse, pakub ta Tsventarnajale tööd mõnes oma ettevõttes.