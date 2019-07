Kohtla-Järve riigigümnaasium jahib Estonia kontsertklaverit

Südameharidus

Võimalus soetada oma klahv

Laul ütleb, et sajandeid on püütud panna klaverit laulma. "On püütud tekitada sellist heli, millel on väga pikk kandvus − see on omaette suur oskus. Ma loodan, et me ise oskame väärtustada seda kultuuri, mida meistrid siin edasi kannavad. On väga oluline, et Eestil oleks midagi maailmas pakkuda," lisab Laul oma klaverite fenomeni teemal.