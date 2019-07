Uut mänguväljakut sel aastal Purule ei tehta

Kohtla-Järve abilinnapea Deniss Veršinin ütles, et konkurss uue mänguväljaku ehitamiseks Purule Sõpruse tn 7 on kavas välja kuulutada septembris, ent tänavu uut väljakut sealsed elanikud ära oodata tõenäoliselt ei jõua: käesoleva aasta eelarves ei jätku selle projekti jaoks raha, seepärast lükatakse puudujääv osa järgmisesse aastasse.

"Ehitajate hinnapakkumisi võrreldes selgus, et meie nõudmiste kohaselt rajatav uus mänguväljak läheb linnale maksma veidi üle 300 000 euro," selgitas ta. "Kahjuks meil tänavuses eelarves selleks raha ei jätku, ent linnavõimud ei kavatse väljaku mahtu või sisu vähendada. Mikrorajooni elanikele antud lubadustest me ei tagane, lihtsalt tuleb veel veidi oodata. Järgmine aasta on viimane tähtaeg, mil uus mänguväljak valmis peab saama."

Kohtla-Järve linnapea Ljudmila Jantšenko rääkis hiljuti Põhjarannikule, et linna eesmärk on mitte ainult uus mänguväljak Purule püsti panna, vaid täiendada uute konstruktsioonidega ka mujal asuvaid mänguplatse, näiteks Ahtme ja Tammiku mikrorajooni vahelisel haljasalal paiknevat väljakut.

Deniss Veršinini sõnul elab Purul palju lapsi ning linnavõimud on seetõttu huvitatud, et uus mänguväljak seal võimalikult kiiresti valmis saaks. Praegu käivad Puru lapsed lõbutsemas Maleva tänaval, ent seal kevadel avatud uus mänguväljak on kõvasti üle koormatud: on päevi, mil sinna koguneb üle saja lapse, eriti õhtuti ja puhkepäevadel.