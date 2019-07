See on vaade linnulennult Narva kesklinnale. Allosas on Puškini tänav, kus renoveeritakse vana Kesklinna gümnaasium (vasakul) ja ehitatakse uus riigigümnaasium. Kesklinna gümnaasiumi taga asuvad hooned lammutatakse.

FOTO: Ilja Smirnov / Põhjarannik