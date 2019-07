Põlevkivikriis ei vähendanud oluliselt Virumaa kolledžis õppimise huvi

Kolledži arendusdirektori Mare Roosilehe sõnul laekus iga kolmas avaldus väljastpoolt Ida-Virumaad. "See näitab siin pakutava hariduse laialdasemat teadvustamist ja tunnustamist," märkis ta.

Kuigi sisseastumisavalduste arv oli mõnekümne võrra eelmisest aastast väiksem, tasub Roosilehe sõnul tulemusega rahul olla. "Arvestades viimastel aegadel põlevkivienergeetikas toimuvat, mis on tumendanud selle tööstusharu tulevikku, pelgasime, et meile tuleb varasemast märksa vähem õppureid, aga õnneks läks siiski üle ootuste hästi," sõnas ta, mööndes, et neid kandidaate, kes sooviksid spetsialiseeruda mäendusele, küll ei olnud, kuid energeetikat ja masinaehitust taheti õppida.