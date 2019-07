Tudulinnas paneb arstipunkt uksed kinni

Patsiente liiga vähe

"Kuna koolihoone jääb sügisest vabaks, pakuti meile sinna uusi ruume. See tähendab, et seal tuleks enne remonti teha, aga patsientide nii väikese arvu juures pole see otstarbekas. Pealegi on kohalik meditsiiniõde juba pensionär ja on ammu rääkinud, et tahab koju jääda. Samuti on perearstile Tudulinna vahet sõitmine päris suur lisakoormus. Ka vallavalitsusest on meie käest küsitud, kas on mõistlik Tudulinnas selle teenusega jätkata," puistab Kraft põhjendusi.