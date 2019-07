Kohtla-Järve metsapargis rajatakse valgustust ja uut puhkeala

"Elektrikud tulevad oma ülesandega väga hästi toime," märkis Kohtla-Järve abilinnapea Vitali Borodin. "Nad paigaldasid valgustusposte ja vedasid juhtmeid etapiviisi, jätmata nende juurde isegi ajutiselt kraave või auke, tänu sellele ei pannud linlased sageli tähelegi, et pargis taas töid tehakse. Juba on paigaldatud 29 uut valgustusposti ning skeem on läbi mõeldud nõnda, et kõik pargiristmikud saaksid hästi valgustatud. Piki Kalevi tänavat valgustust tänavu rajama ei hakata, kuna tuleval aastal on ees selle tänava kapitaalremondi lõpetamine, mille käigus paigaldatakse sinna ka uued valgustuspostid."