Juunis teavitas keskkonnainspektsioon viit omavalitsust, et nende ohtlike jäätmete kogumispunktidel pole seesuguste jäätmete käitluslitsentsi ega jäätmeluba.

Inspektsiooni Ida-Virumaa büroo juhataja Käthlyn Lizdenis ütles, et see nõue on seaduses juba ammu, lihtsalt varem pole sellele tähelepanu pööratud.