Repinskid lahutavad abielu

Viru maakohtu istungite registrist nähtub, et 3. septembril Rakvere kohtumajas toimuval istungil tuleb arutamisele Martin Repinski hagi Siret Kotka-Repinski vastu abielulahutuse nõudes.

Kuni riigikogu valimisteni käesoleva aasta märtsis eitasid nii toona Jõhvi vallavanemana töötanud Martin Repinski kui ka Siret Kotka-Repinski probleeme oma suhetes ning kinnitasid, et pere on koos ja neil on kõik hästi. Repinski eitas ka oma lähisuhet Jõhvi volikogu praeguse aseesimehe Jekaterina Vassiljevaga, see aga oli Jõhvis selleks ajaks juba avalik saladus.

15. veebruaril vastas Martin Repinski Põhjaranniku küsimusele väidetava lahutamiskavatsuse kohta, et need jutud ei vasta "grammigi" tõele. Tookord süüdistas abielupaar juttude levitamises Jõhvi opositsiooni liikmeid ning seostas neid eelseisvate valimistega.

"Head sõbrad! Poliitik peab taluma kahjuks kõike, ka seda, et tema perekonda rünnatakse. Me oleme kolmekesi õnnelikud ning lahutust me plaanides pole, nagu tänases Kroonikas võib sellel teemal lugeda.

Meil on väga kahju, et mõned Jõhvi opositsiooni liikmed ja konkurendid on valimistel kuulujuttudest huvitatud ning levitavad neid. Tuleb aga arvestada, et elus tuleb kõik bumerangina tagasi. Ükski valimiskampaania pole selliseid meetodeid väärt," kirjutas Repinski veebruaris Facebookis.

Pärast valimisi leidis siiski kinnitust Repinski suhe Vassiljevaga, kui viimase abikaasa tunnistas ajakirjale Kroonika, et ta kolis kodust välja, sest "Martin kolis sisse".

Mitu allikat on Põhjarannikule kinnitanud, et Repinski ja Vassiljeva ootavad ühist last ning et Vassiljeva kavatseb volikogust lahkuda. Viimasel juhul tuleks tema asemel volikogusse Martin Repinski. Lahutavatel Repinskitel on tänavu oktoobris kaheaastaseks saav poeg.