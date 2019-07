VIDEO Jõhvi vallajuhte ootab taas ees umbusaldushääletus

Võrreldes kahe eelmise selles koosseisus toimunud, kuid läbikukkunud umbusaldushääletustega, on seekord tähelepanuväärne, et opositsiooniga, kuhu kuuluvad valimisliidu Jõhvi Heaks ja Reformierakonna saadikud, on ühinenud ka Jõhvis võimuliitu kuuluva Keskfraktsiooni liige ettevõtja Allan Mänd.

Mänd hoidus selgitustest, miks ta otsustas nüüd poolt vahetada.

Umbusaldajad on seisukohal, et vallavalitsus ei ole suutnud juhtida valda teadmistepõhiselt, omakasupüüdmatult, ausalt ja erapooletult kõigi vallaelanike huvides ja hüvanguks.

Opositsiooni liider Niina Neglason sõnas, et umbusaldus ei ole niivõrd alles aprillis vallavanema ametisse asunud Max Kauri, kui vallavalitsuse kui terviku ja selle valitsemisviis vastu.

Max Kaur sõnas, et umbusaldusavalduste esitamine on demokraatia osa, kuid kinnitas, et nii ausat vallavalitsus nagu praegu, ei ole Jõhvis väga ammu olnud.

Volikogu esimehe Eduard Easti puhul märgivad umbusaldajad, et siiani jääb selgusetuks, milliste ülesannete täitmise eest makstakse talle 2500 euro suurust tasu.

Samas meenutatakse ka eelmist umbusaldamist, mille arutamise määras East 5. märti hommikul kella 8ks. Istungil osales ja hääletas East üksi. "Volikogu esimees Eduard East on stand up koomikuna oma tegevuse ja tegevusetusega teadlikult naeruvääristanud ja kahjustanud nii Jõhvi vallavolikogu kui laiemalt kogu Jõhvi valla mainet ning ei sobi volikogu juhtima. Klounaad tuleb lõpetada.," on kirjas umbusaldusavalduses.

Jõhvi vallavolikogus on 21 liiget, kellest eile oli kohal 16. Eduard Easti umbusaldamise avaldusele on allakirjutanud 8 ja vallavalitsuse umbusaldamise avaldusele 7 saadikut. Niina Neglasoni sõnul on olemas 11 saadiku kinnitus, et nad hääletavad järgmisel istungil umbusaldamise poolt.

Kui arvestada, et Allan Mänd on opositsiooni poole üle tulnud ja ka end sõltumatuks saadikuks nimetav Teet Enok võib toetada praeguste vallajuhtide mahavõtmist, on opositsioonil vaja oma poolele saada praegusest võimuleerist veel vähemalt üks saadik.

Tähelepanuväärne on, et valla valimiskomisjonile on esitanud avalduse oma saadikuvolituste taastamiseks alates 1. augustist riigikogu liige ja endine vallavanem Martin Repinski. Kui ta tuleb volikogusse peab sealt lahkuma temaga lähedastes suhetes olev asendusliige Jekaterina Vassiljeva, kes on praegu ühtlasi ka vallavolikogu aseesimees.