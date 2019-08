AS ATKO Bussiliinid osutab Narva linnaliinidel bussiveoteenust 2016. aasta veebruarist 2022. aasta jaanuarini ning see on nende esimene koostöökogemus. Enne seda tegeles piirilinnas bussiveoteenuse pakkumisega munitsipaalne AS Narva Bussiveod, mis aga hiljem pankrotti läks.