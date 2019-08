Vanaküla raudteeülesõidukoha remont muudab bussiliiklust

Alguses oli plaanis need tööd ette võtta juba kolmapäeva õhtul, ent maakonna ühistranspordikeskuse palvele vastu tulles lükati need kohalike inimeste mugavusele mõeldes töönädala lõppu.

Bussid 114 ja 43 sõidavad Sompa kaudu

Ida-Viru ühistranspordikeskuse juht Heiki Luts ütles, et ülesõidukoha sulgemine puudutab kahte maakondlikku bussiliini ja need bussid sõidavad sel ajal Sompa kaudu.

Augusti lõpus veel töid

"Küll aga tehakse samal ajal teisi raudteetöid, mis on juba pikalt ette planeeritud ja mille tõttu mõned rongid graafikust ära jäävat. Kõige täpsema info reisirongide liikumise kohta saab Elroni kodulehelt."

Vjatkin ütles, et Kohtla ülesõidukoht suletakse lühikeseks ajaks ka augusti lõpus. Täpset aega ta praegu veel öelda ei osanud, küll aga märkis, et suure tõenäosusega tehakse töid öösel, et reisirongiliiklust ja autodega liiklemist võimalikult vähe häirida.