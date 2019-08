Jõhvi koalitsioon esitas oma liikme vastu umbusaldusavalduse

"Allan Mänd on allkirjastanud umbusaldusavaldused, millega algatati umbusaldused Jõhvi vallavolikogu esimehele Eduard Eastile, Jõhvi vallavolikogu aseesimehele Jelena Bezvoditskajale ja Jõhvi vallavalitsusele.

Sellega Keskerakonna fraktsiooni ja fraktsiooni Jõhvi − Meie Kodu vahel moodustatud koalitsiooni liige Allan Mänd on sisuliselt avaldanud umbusaldust koalitsiooni tegevusele. Samas on kahtlus, et Allan Mänd komisjoni esimehena tegutseb isiklikes ärihuvides," seisab umbusaldusavalduses, mille on allkirjastanud üheksa koalitsiooni liiget.

Esitatakse volikogu istungil

Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus ütleb, et umbusaldust saab algatada volikogu istungil. Sellele umbusaldusavaldusele alla kirjutanud volikogu esimees Eduard East ütles, et on sellest teadlik ning kindlasti algatataksegi see istungil nii, nagu seadus ette näeb.

"Aga kui me koalitsioonis seda küsimust arutasime, siis mõtlesime, et ei hakka oma mõtteid ja arusaamu enne istungit varjama," selgitas East asjaolu, miks umbusaldusavalduse tekst saadeti volikogu kantseleisse enne istungit.

Küsimusele, kas koalitsioonil on fakte, mis lubavad kahtlustada, et Mänd komisjoni esimehena on tegutsenud isiklikes ärihuvides, nagu umbusaldusavalduses väidetakse, vastas East, et "kui on tõendatud faktid, siis me enam kahtlusest ei räägi".

Tema sõnul on umbusalduse põhirõhk suunatud aga just sellele, et Mänd vastutab koalitsiooni liikmena samamoodi koalitsiooni tegevuse eest. "Kuna ta on esitanud valla juhtide vastu umbusaldusavalduse, siis arusaadavatel põhjustel pole võimalik koos edasi minna. Mis puudutab neid kahtlusi [oma positsiooni kasutamisest isiklikes ärihuvides], siis jah, osal koalitsiooni liikmetest on sellised kahtlused olnud tulenevalt tema erinevatest käitumistest ja rohkem ma seda praegu ei kommenteeriks," ütles East.

Mänd peab süüdistusi naeruväärseks

Allan Mänd kommenteeris tema vastu plaanitavat umbusaldusavaldust irooniliselt: "Ju ma siis pole pädev esimees, mis seal ikka teha."

Küsimusele, kuidas ta vastab süüdistusele, et ta on komisjoni esimehena tegutsenud isiklikes ärihuvides, kostis Mänd: "Huvitav, missugustes? Ükski minu ettevõte ei osale üheski valla hankes ega soovi saada vallalt mingit raha, nii et ma ei saa aru, mida nad silmas peavad. Mulle teeb see kohe nalja. Järelikult polnud neil midagi muud sinna kirja panna." Männi sõnul on kõik komisjoni istungite protokollid avalikult kättesaadavad ja sealt võib igaüks vaadata, kas see väide vastab tõele või mitte.

Mänd ütles, et tal ei ole kavas vallajuhtidele umbusalduse avaldamisest loobuda.

Vallavalitsuse, volikogu esimehe ja aseesimehe umbusaldamise hääletus peaks toimuma järgmisel Jõhvi volikogu istungil.