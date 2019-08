Kohtla-Järve Kesklinna põhikooli arhitektuurikonkurss äpardus teist korda

Kesklinna põhikooli olemasoleva hoone kohale Pärna ja Vahtra tänava nurgale on kavas ehitada uus koolimaja. Hoone kavandatav pindala on 3780 ruutmeetrit ning see on mõeldud õppimiseks ligikaudu 640 õpilasele. Märtsi algul välja kuulutatud konkursile ei tulnud ühtegi pakkumist. Teisele konkursile laekus üks pakkumine, ent sel nädalal otsustas linnavalitsus konkursi mittetoimunuks tunnistada.