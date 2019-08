"Äkki on vajadus siis uus maja ehitada?" küsis seepeale vallavanem Max Kaur. Oksa sõnul arvestati Jõhvi kõige uuema, Pillerkaari lasteaia ehitamisel, et seda saab vajaduse korral laiendada. Ka arendusnõunik Rein Luuse kinnitas seda, lisades, et krunt selleks on olemas.