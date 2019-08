Virumaa kolledži uus direktor on Mare Roosileht

TalTechi Virumaa kolledži senine arendusdirektor Mare Roosileht on töötanud kolledžis ja selle eelkäijates ühtekokku 26 aastat. Ta on olnud matemaatika ja informaatika õppejõud, reaalkeskuse juhataja ning alates 2007. aastast arendusdirektor. Tema poolt kirjutatud ja suures osas juhitud projektide toel on investeeritud kolledži ning üldisemalt Ida-Virumaa arendusse üle 7 miljoni euro Euroopa Liidu struktuurifondide toetusi.