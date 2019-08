Põlevkivi on kaevandatud aasta lõpuni ette

"Põlevkiviladu on peaaegu täis," tõdes kaevurite ja energeetikute sõltumatu ametiühingu juht Marina Lukjanova, pidades silmas Narva lähedal Auveres asuvat hiidladu, kuhu mahub üle 4,5 miljoni tonni põlevkivi.

Põlevkivi pole endises koguses vaja

Eesti Energia õlitehastes kulub aastas põlevkivi ligikaudu 3,7 miljonit tonni. Et alates veebruari algusest on suurem osa elektrijaamade plokkidest kõrgete saastekvoodihindade tõttu seisnud, on elektri tootmiseks kulunud põlevkivi mitu korda vähem kui eelnevatel aastatel. Põlevkivi vajadus on vähenenud ka selle tõttu, et alates maikuust on soojusvaheti rikke pärast rivist väljas olnud kõige uuem ja konkurentsivõimelisem Auvere elektrijaam, mille remont kestab viimaste uudiste põhjal vähemalt oktoobri lõpuni.

Elering teatas sel nädalal, et kodumaine elektritoodang on eelmise aasta juuliga võrreldes vähenenud peamiselt põlevkivielektrijaamade toodangu languse arvel koguni 63 protsenti.

Viimastel nädalatel on tänu päevastele kõrgetele elektrihindadele saanud ka Narva elektrijaamad mõnesid vanemaid energiaplokke, millele on paigaldatud väävli- ja lämmastikupüüdurid, rohkem töös hoida. Kui suvel on paljudel päevadel Eestis elektritootmine jäänud alla 500 megavati, siis viimastel päevadel on see küündinud 750 kanti. Elektri tarbimine on Eestis samas püsinud tuhande megavati kandis.

Teisipäeval selgub koondatavate arv

Ametiühingud otsustasid ära jätta selleks kolmapäevaks Tallinna kavandatud piketi, pärast seda kui valitsus otsustas varustuskindluse tagamiseks jätta lähiaastatel lisaks Auvere jaamale ja kahele rekonstrueeritud plokile tööle ka kaks vanemat tolmpõletuskatelt. See tagab, et koondatuid ei tule mitte 1000 ringis, vaid maksimaalselt 350.

Marina Lukjanova sõnul teatab Eesti Energia juhtkond täpsemad koondatute arvud järgmisel teisipäeval. Kui aasta alguses oli kaevandustes tööl ligikaudu 1900 inimest, siis praeguseks on neid tema sõnul jäänud 1650 ringis. "Pärast sundpuhkuste väljakuulutamist on päris paljud, kes on leidnud uue töökoha, ise lahkunud," ütles ta, lisades, et praegu ongi koondamisohus suuremalt jaolt kaevurid, sest on arusaadav, et sellises koguses põlevkivi, nagu on seni kulunud, lähiaastatel tarvis ei lähe.