Kermo Vinkler on üks 323 õpilasest, kelle koolitee jätkub uhiuues Kohtla-Järve gümnaasiumis, millest peaks direktor Hendrik Aguri sõnul saama Eesti kõige ägedam kool.

"See on võrratu koolimaja ja siin on imelised õpetajad," selgitas Kermo Vinkler, miks ta sarnaselt 322 koolikaaslasega valis oma koolitee jätkamiseks uhiuue Kohtla-Järve gümnaasiumi.