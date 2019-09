Suurprojektid kasvatavad huvi kaevandamise vastu

Kui aastatel 2013 - 2017 andis keskkonnaamet aastas keskmiselt 66 kaevandamisluba, siis mullu tõusis ettevõtjate huvi kaevandamise vastu märgatavalt ja anti 129 uut või muudetud kaevandamisluba. Tänavu on esimese kaheksa kuuga antud või muudetud juba 52 kaevandamisluba. Suur osa neist annab õiguse kaevandada ehitusmaavarasid (liiva, kruusa, lubjakivi) Pärnu ja Harju maakonnas, mistõttu võib järeldada, et huvi kaevandamise vastu on tõusnud Rail Balticu trassi rajamise tõttu.