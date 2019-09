Jõhvi võimud tahavad Karjamaa laagri spordiklubilt ära võtta

MTÜ Spordiklubi BC Karjamaa käsutuses on laager juba 2004. aastast. Praegu kehtiv rendileping on vallavalitsusega sõlmitud kuni 2026. aastani. Vallavalitsuse liikmed on andnud selgelt märku, et on huvitatud lepingu ennetähtaegsest lõpetamisest. Selle kinnituseks pandi neljapäeval volikogus valla arengukavasse võimuliidu häältega sisse, et Karjamaa laager tuuakse tagasi spordikooli haldusalasse.