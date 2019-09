Sõrumäe parkla on muudetud prügimäeks

Maanteeamet hakkas oma teeäärsetesse parkimiskohtadesse prügikonteinereid ja WCsid paigaldama juba eelmisel aastal. Positiivsest tagasisidest ajendatuna jätkati seda tänavu ning praegu on üle Eesti 38 kohta, kus maanteel sõitjad saavad peatuda, prügi ära visata ja viisakalt tualetis käia. Ida-Virumaal on selliseid kohti neli: kaks Tallinna - Narva, kaks Jõhvi - Tartu maantee ääres.

Maanteeamet võttis asja ette sellepärast, et senimaani viskasid parkimistaskutes peatujad oma prügi lihtsalt maha. Pealegi arvas amet, et tänapäeval võiks maanteel liikujatel olla võimalus tsiviliseeritult tualetis käia, selle asemel et metsa all enda kergendamiseks kohta otsida.