Suures südameuuringus osaleb 155 Ida-Viru elanikku ja 24 perearsti

"Geeniandmete uuringutest on selgunud, et lisaks tuntud riskifaktoritele nagu kõrge vererõhk, kõrgenenud kolesteroolitase, suitsetamine ja ülekaal mõjutab südamehaiguste riski olulisel määral ka pärilikkus," ütles Põhja-Eesti regionaalhaigla kardioloog professor Margus Viigimaa. Tema sõnul on Eesti geeniandmete kasutamisel personaalmeditsiinis maailmas üks juhtriike. "Uuringu eesmärk on parandada Eesti inimeste südametervist. Lisaks muudame sellega ohutumaks ka ravimite kasutamist, sest arstid saavad valida konkreetsele inimesele sobiva ravi," lisas ta.

Tänaseks on kõigil Eesti geenidoonoritel määratud südamehaiguste geneetiline risk. Tänu sellele on teadlastel esimest korda maailmas võimalus uurida, kas geeniriskil põhinev kolesterooli langetav ravi on südamehaiguste ennetamisel piisavalt tõhus, et võtta see kasutusele igapäevases tervishoiu praktikas. Eesti geenivaramu andmetest on teada, et suure geneetilise riskiga inimestel esineb südamehaigusi sagedamini ja need võivad avalduda varem kui väikese geeniriskiga inimestel.