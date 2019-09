Valitsus eraldas varisemisohtliku Narva Aleksandri kiriku päästmiseks ligemale miljon eurot

"Kiriku võlvsaali rõdude laed vajavad kriitilist avariiremonti. Hoone saali rõdude ja nende võlvkaarte olukord on väga halb. Ka välisseintes on palju vuugikahjustusi ja need on muutumas probleemiks, sest vesi uhub vuugitäidet välja ning külmumine lõhub fassaadikatet ning nõrgestab alusmüüre,” märkis Solman.