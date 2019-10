Narvas avatakse oktoobris avalik liuväli

"Narva linn toetab linnaelanike tervislikku elustiili ning püüab luua linnaelanikele lisavõimalusi spordiga tegelemiseks ja vaba aja veetmiseks," on kirjas korralduses. Liuväli on otsustatud rajada Rakvere tn 22с asuvale, Narva spordikeskuse juures olevale asfaltplatsile, mille kõrval paikneb uus linnapark.

Nimetatud plats asub munitsipaalettevõttele AS Transservis-N kuuluval territooriumil. Ettevõtte põhitegevus on Narva piiripunkti suunduvate autode ooteala haldamine. Varem kasutas Transservis-N spordikeskuse juures asuvat platsi tasulise parklana.

Liuvälja korduskasutatavate piirete müügi, monteerimise ja märtsis demonteerimise lepingu allkirjastas Narva linnamajandusamet 1. oktoobril, selle kogumaksumus on 25 000 eurot. Hanke tulemuste kohaselt peab kogu selle töö ära tegema Narva firma OÜ Tonart. Nimetatud ehitusettevõttel on küll praeguseks maksuvõlgnevused ning minevikuski on neil rikkumisi esinenud, ent see ei takistanud Narva linnavõimudel neile liuvälja rajamist usaldamast.