Haridusgalal kuulutati aasta tugispetsialistiks Narva logopeed

"Larissa kiidab lapsi ka väikeste edusammude eest ja õpetab neile samas eneseanalüüsi võtteid, et nad saaksid omapäi hääldusharjutusi tehes areneda. Ta ei suru last ette antud raamidesse, vaid lubab tunnis valida tegevusi või mänge. Koostöös muusika- ja liikumisõpetajatega laseb Larissa lastel keeleliselt areneda ka lauldes ja võimeldes. Lisaks kõigele korraldab ta avatud logopeedilisi tunde, kus lapsevanemad näevad, kuidas ise lapse arengule kaasa aidata," kiitis lasteaia Tareke direktor Jelena Konovalova.

Larissa Tsõganova mõistab, kui oluline on, et ükski laps ei jääks omapäi. Kui 26aastase tööstaažiga logopeed märkas kahte raske keele- ja kommunikatsioonihäirega noort, lõi ta neile koostöös rühmaõpetajatega individuaalsed arenduskavad ning hoolitses selle eest, et lapsed oleksid aktiivselt kaasatud ülerühmalistesse mängudesse. "See aitas neil lastel arendada suhtlemisoskust, leida sõbrad ja luua suhtlusring," rääkis Konovalova.

Haridus- ja teadusminister Mailis Repsi sõnul on rõõm näha, et kandidaate laekub konkursile igal aastal järjest rohkem.

"Me kõik märkame üha enam suurepäraseid ja erilisi õpetajaid. Mul on hea meel, et ka riiklikul tasandil on traditsiooniks saanud kord aastas õpetajate väärtustamine, teist korda saame seda teha riiklike hariduspreemiatega. Õpetajate panust on raske, et mitte öelda võimatu üle hinnata - suur aitäh teile kõigile!" pöördus minister päevakangelaste poole.