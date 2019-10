Narva maantee on Jõhvi tihedama liiklusega põhitänavaid ning praegu pole lõplikku otsust, kas põhjalik renoveerimine algab veel sellel aastal või lükkub järgmisse.

Kuigi Jõhvi ühe peamise tuiksoone − Narva maantee renoveerimise hanke võitja selgus septembri algul ning vald lootis, et juba sügisel jõutakse asfaltkatte panemiseni, on nüüd selge, et seda ei juhtu.