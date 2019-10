Narva võimud asuvad kasside arvukust piirama

Narva linnavalitsuse linnamajandusamet andis teada, et kuni novembri lõpuni saavad soovijad nii kodu- kui ka tänavakasse steriliseerida ja kastreerida tasuta. Kampaania eesmärk on vähendada soovimatute järglaste arvu ja kodutute loomade hulka linna haldusterritooriumil.

Linnamajandusametis märgiti, et volikogusse on juba saadetud eelnõu Narva linnas koerte ja kasside pidamise uute reeglitega, mis näevad ette koerte ja kasside kohustuslikku kiibistamist ning registreerimist lemmikloomaregistris. Kodutute loomade püüdmiseks linnaeelarvest tehtavate kulutuste vähendamiseks näevad reeglid ette ka kõikide täiskasvanud kasside steriliseerimist (v.a tõukassid või selleks vastunäidustusi omavad kassid).

Möödunud nädalal kirjutas uudisteportaal Rus.Postimees.ee, et erakätesse kuuluv Narva kasside varjupaik on puupüsti täis − seal on endale varjupaiga leidnud juba 300 kassi − ning pole võimeline uusi asukaid vastu võtma. Linnaeelarvest on eraldatud raha uue varjupaiga projekteerimiseks linna maale ning optimistlike plaanide kohaselt peaks see valmima 2020. aastaks.