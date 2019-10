Narva spordiaktivist Vladimir Všivtsev pälvis Euroopa komisjonilt suure tunnustuse

12. novembril 40aastaseks saav Vladimir Všivtsev on MTÜ Äkke Spordiklubi ja üks Äkkeküla tervisespordikeskuse eestvedaja. Ta on ka Ida-Virumaa kõige osavõturohkema rahvaspordiürituse Narva Energiajooksu rajameister ja kohapealne korraldaja ning paljude rattaspordivõistluste läbiviiija. Ta on valitud 2015. aasta Ida-Virumaa Aasta tegijaks. "Ma teen seda, mida oskan ja armastan, südamega seepärast, et see meeldib mulle, aga mitte tiitlite pärast," sõnas ta tookord pärast tiitli vastuvõtmist.