Tellijale

"Juba on käes hilissügis ning ilm pargis jalutamist just ei soosi, seepärast saavad linlased uue mänguväljaku korralikult järele proovida alles tuleval kevadel," sõnas Kohtla-Järve abilinnapea Vitali Borodin. "Ehitajate tööga oleme rahul, vastuvõtuakt on allkirjastatud, ent kuna viimastel nädalatel on kogu aeg vihma sadanud, siis saab laastude taset kontrollida ja hinnata ning haljastada tuleva aasta maikuus."