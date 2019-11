Kriminaalse minevikuga Meelis Lao andis Kohtla-Järvel tunde, koolis mõeldakse ka riigireetur Simmile

Tellijale

"Te olete siin unikaalses olukorras," pöördus Lao auditooriumi poole. "Te võite mõelda, et see siin on mingi kolgas, sest kusagil on Tallinn, Moskva ja London. Aga teie olete eesti, vene ja inglise keelt rääkivad inimesed ning selliseid inimesi otsitakse ettevõtetes tikutulega taga," alustas Lao oma esinemist. Tema sõnul on tema ettevõttes Ida-Virumaalt pärit inimesed töötajatena väga hinnatud. "Nad on meil kõige ihaldatumad töötajad, sest räägivad vene, eesti ja inglise keelt, nad on töökad ja teavad, kuhu tahavad jõuda," kinnitas kirju taustaga ärimees õpilastele.