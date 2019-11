Kiviõli bussid teenindavad nüüd peamiselt maaelanikke

Kuna Kohtla-Järvel avati liiklusele taas Kalevi tänav, suundusid ajutiselt Järveküla tee kaudu sõitnud bussid nüüd jälle endisele marsruudile tagasi: Vironia peatust bussid nr 100, 102, 104, 105 ja 117 enam ei läbi ning lisandus Keskallee peatus.

Suurem muudatus on see, et enam ei teeninda need bussid Kohtla-Järve linnasiseseid sõitjad. Teisisõnu saab Kiviõlist Kohtla-Järveni sõitvatest bussidest kunstide kooli, Keskallee, Virumaa kolledži ja Koidula peatuses üksnes väljuda, aga mitte bussi siseneda; vastupidises suunas sõitvatesse bussidesse saab neis peatustes üksnes siseneda, aga mitte sealt väljuda.

Kiviõlist Jõhvi sõitvatest bussidest saab Jõhvi linnas asuvates peatustes üksnes väljuda ja Jõhvist Kiviõlisse sõitvatesse bussidesse ainult siseneda. Alates detsembrist ei saa ka nende bussidega enam Kohtla-Järvelt Jõhvi ega Jõhvist Kohtla-Järvele sõita.

Erandina on Kohtla-Järvel ja Jõhvis kõikides peatustes sisenemine ja väljumine Puru haiglat teenindaval liinil nr 104 ja Viru vanglani suunduval liinil nr 117.

"Kiviõli bussid on eelkõige Kiviõli piirkonna inimeste jaoks, ent 60% reisijaid neis bussides on olnud Jõhvi ja Kohtla-Järve vahet sõitjad. Mis tähendab, et Jõhvist bussi peale minevad Kiviõli inimesed peavad kuni Kohtla-Järveni püsti seisma ja saavad istuma alles kunstide kooli peatuses, kus linnainimesed maha lähevad," selgitas Ida-Viru ühistranspordikeskuse juht Heiki Luts.

Lutsu sõnul on eesmärk jõuda selleni, et maakonnaliini bussides väljaspool linna enam seisjaid ei oleks.

"Linnaliinidel sõidavad hoopis teistsugused bussid," märkis ta, et seisvate sõitjate tõttu peab bussijuht sõidukiirust vähendama ning see võib graafikus püsimise keeruliseks muuta. Nüüd, mil enamiku maakonnaliinide sõidugraafikuid on muudetud, pannes need üksteisest sõltuma, et ümberistumised inimestele võimalikult mugavamaks teha, on graafikus püsimine aga eriti oluline.

Kohtla-Järve elanikel on piisavalt võimalusi sõita linnaliine teenindavate bussidega.