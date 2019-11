VIDEO Suuremaks ehitatud Selver avas Jõhvis uksed

Seoses müügisaali suurenemisega on kasvanud ka kaupade sortiminent. Kaubariiulite vahelised vahekäigud on laiemad. Välja on vahetatud kogu kaupluse sisustus - riiulid, letid, külmikud, kaalud, kassad, ekraanid, aga ka näiteks ostukärud, mis on nüüd plastmassist ja kergemini liigutatavad kui raudkärud. Uuenduseks on ka iseteenidusliku makseala SelveEkspressi lisandumine Jõhvi poodi.