Selgus Narva riigigümnaasiumi arhitektuurikonkursi võidutöö

Arhitektuurikonkursi koordinaatori ja Riigi Kinnisvara projektidirektori Raivo Toomi sõnul on võidutöös on põnevust ja tundlikkust. "Oskuslikult on hoone paigutatud olemasolevasse maastikku ja maastikku on märgatud, tekivad põnevad vaated sisehoovist läbi maja. Loodud on hoone kõrguslik dünaamika tänavaruumiga, samuti on sisemine keskkond tore, reljeefne, samas idee on lihtne. Uus ja vana suhestuvad hästi, juurdeehitus jätab heas mõttes ruumi vanale," märkis ta.