Koos Kagu-Eesti riigigümnaasiumide direktorite, õppejuhtide ning haridus- ja teadusministeeriumi tippametnikega Gruusia hariduseluga tutvunud Tatjana Ait tõdes, et kuigi õppimistingimused on seal viletsad, on nad selle üle uhked, mis neil on.