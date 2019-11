Neljarealist maanteed Jõhvi ja Narva vahele enne kümmet aastat ei tule

Taavi Aasa sõnul on Toila ja Sillamäe vahelisel lõigul ehitustööd planeeritud aastateks 2028-2030.

Kuigi eelmine majandus- ja kommunikatsiooniminister Kadri Simson on käinud enne viimaseid riigikogu valimisi välja veksli, et hiljemalt 2025. aastaks on Jõhvi ja Narva vahel neljarealine maantee valmis ehitatud, ei tasu reaalselt seda enne kümmet aastat oodata.