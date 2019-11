Toila vald katsetab kaasavat eelarvet

Kaasav eelarve annab inimestele võimaluse osaleda kohaliku raha kasutamise planeerimisel ja jaotamisel ning Ida-Virumaal on seda kasutanud mitu omavalitsust: Kiviõli linn, Lüganuse vald ja Narva-Jõesuu linn. Tuleval aastal liitub nendega Toila vald: kaasava eelarve 2020 korra kinnitas volikogu oktoobri lõpus toimunud istungil.

Kitsaskohtade lahendamiseks

Toila arendusnõunik Mehis Luus selgitas, et eesmärk on parandada kogukondade arusaama vallaeelarvest ja selle kujunemisest, samuti kogukondadevahelist koostööd.

Kaasava eelarve suurus on 10 000 eurot (projekti eelarve vähemalt 5000 eurot) ning selle kasutamise kohta võivad ideid ja ettepanekuid esitada kõik vallas tegutsevad mittetulundusühingud, seltsingud ja teised huvigrupid. Ideede ja ettepanekute esitamise tähtaeg aadressil toilavv@toila.ee on 15. detsember.

Hääletus toimub sotsiaalmeedias

Luusi sõnul ei ole Toila valla kaasav eelarve Ida-Virumaal midagi uut, aga erineb enamikust selle poolest, et avalik hääletus viiakse läbi Facebookis.

"Senine üle-eestiline kogemus näitab selgelt, et kui projektide üle hääletamine toimub keskkonnas VOLIS [kohalike omavalitsuste istungite infosüsteem − toim.], kuhu sisselogimine ja kus orienteerumine on võrdlemisi konarlik, jääb hääletajate koguarv üsna kasinaks. Kui parim tulemus kujuneb näiteks 50 häälega, siis kas seda saab pidada kogukonna selgeks eelistuseks?"

Luus lisas, et hääletus Facebookis võimaldab arvamust avaldada ka neil, kes on piirkonnast lahkunud, kuid sugulussidemete kaudu kohaga endiselt seotud, ning naaberomavalitsuste elanikel, kes on siinse avaliku ruumi aktiivsed kasutajad.