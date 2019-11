Kelm ajas naistel pea segi ning varastas nad paljaks

Tellijale

2010. aastal tutvus varem korduvalt kriminaalkorras karistatud Sergei Repei (53) interneti tutvumisportaalis ühe naisterahvaga, kellega tal tekkis armusuhe. Suhte käigus veenis mees naist koos investeerima Lääne-Virumaal Tamsalu vallas asuvasse tallu, mille maksumuseks ta nimetas 18 000 eurot. Repei ütles, et naine peab maksma 8000 eurot, tema osaks jääks 10 000. Talu olevat mehe sõnul nii perspektiivikas, et see on võimalik korraliku vaheltkasuga maha müüa ning saadud raha eest mõlemale korter osta.