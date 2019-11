Tellijale

Timo Huttunen rääkis, et Soome keskmine pension 1680 eurot ja suured säästud võimaldavad reisida ning Soome on Eesti turismi seisukohalt kõige olulisem välisturg. Ligi poolteist aastat languses olnud Soome külastajate arv on sel aastal pöördunud tõusule, aga küsimus on, kuidas julgustada põhjanaabreid liikuma Tallinnast väljapoole.